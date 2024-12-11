В Уфе появилась мемориальная доска к 90-летию Зиниры Атнабаевой

В нашем роду то ли с молоком матери, то ли по воле Всевышнего есть такие таланты. Ангам-абый – поэт, Зинира мечтала с шести лет стать артисткой и свою мечту воплотила в жизнь. Великие люди – народный поэт и артистка, это наша семейная гордость.

Магдан Атнабаев, брат Зиниры Атнабаевой