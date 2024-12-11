В Уфе появилась мемориальная доска к 90-летию Зиниры Атнабаевой

В Уфе появилась мемориальная доска к 90-летию народной артистки России и  БАССР Зиниры Атнабаевой. Ее торжественно открыли на стене дома, в котором проживала актриса.

Зинира Атнабаева родилась в Татышлинском районе. В 1959 году окончила ГИТИС имени А.В. Луначарского и стала актрисой Башкирского театра драмы имени Гафури. Она была сильна при исполнении как комедийных ролей, так и драматических. Славу артистка получила и как драматург. Родной брат актрисы Ангам Атнабаев – народный поэт Башкортостана. На малой родине ему установлен памятник.

В нашем роду то ли с молоком матери, то ли по воле Всевышнего есть такие таланты. Ангам-абый – поэт, Зинира мечтала с шести лет стать артисткой и свою мечту воплотила в жизнь. Великие люди – народный поэт и артистка, это наша семейная гордость.

Магдан Атнабаев, брат Зиниры Атнабаевой
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