В Уфе появилась мемориальная доска к 90-летию Зиниры Атнабаевой

В Уфе появилась мемориальная доска к 90-летию народной артистки России и БАССР Зиниры Атнабаевой. Ее торжественно открыли на стене дома, в котором проживала актриса.
Зинира Атнабаева родилась в Татышлинском районе. В 1959 году окончила ГИТИС имени А.В. Луначарского и стала актрисой Башкирского театра драмы имени Гафури. Она была сильна при исполнении как комедийных ролей, так и драматических. Славу артистка получила и как драматург. Родной брат актрисы Ангам Атнабаев – народный поэт Башкортостана. На малой родине ему установлен памятник.