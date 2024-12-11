В визит-центре «Тура-хан» презентовали книгу «Башкирская лошадь»

В Башкортостане состоялась презентация книги «Башкирская лошадь». Мероприятие прошло в визит-центре «Тура-хан» Евразийского музея кочевых цивилизаций. Автор произведения – известный выходец Чишминского района, подполковник в отставке, председатель «Землячества Башкортостана на Дону» Салимов Махмут Бакирович.

«Башкирская лошадь» – это уникальный сборник сказок и легенд, дополненный историческими фактами, а также рассказы и сведения о башкирской лошади. Через них читатели узнают о жизни, быте и традициях народа.