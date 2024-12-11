Иностранные участники деловых мероприятий в Башкирии оценили уровень организации

В Уфе за последние две недели прошло сразу пять крупных форумов, среди которых XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, XVII Международная неделя бизнеса, Форум предпринимателей, X Общероссийский юридический форум и VI Ялтинский международный экономический форум. Эти мероприятия собрали внимание представителей различных стран и политиков, став площадкой для обсуждения актуальных вопросов и заключения соглашений.
На пленарном заседании VI Ялтинского международного экономического форума исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров назвал Уфу ведущим конгрессным центром страны.
Участники форумов отметили высокий уровень организации и разнообразие тем, что свидетельствует о растущем интересе к Уфе как к центру деловой активности.
Мы обратились к экспертам, чтобы узнать, может ли Уфа стать конгрессной столицей России и занять место четвертой площадки-региона для проведения крупных форумов. Многие согласны, что с учетом инфраструктурного потенциала и активного участия в международных мероприятиях, у Уфы есть все шансы на это.
Тим Керби, российский журналист и радиоведущий американского происхождения (блог «самый русский американец»):
– Как человек, много путешествующий по России и снимающий много материалов о туризме, я всегда говорю, что очень важно для развития, чтобы у региона была своя изюминка, какая-то фишка. Это работает только на пользу. Если Уфа возьмет на себя миссию по организации форумов, а у нее есть для этого большие возможности, то это станет еще одной фишкой региона. Как я успел заметить, в башкирской столице прекрасный Дворец борьбы, где можно проводить международные мероприятия, прямая дорога в город из аэропорта. И, конечно, необходимо продумать авиамаршруты, чтобы можно было добраться в Уфу из любого региона России не только через Москву. Владимир Владимирович Путин обещал запустить скоростной поезд в Казань, Башкортостан тоже должен быть подключен к этому железнодорожному маршруту. Звание конгрессной столицы дает дополнительные возможности привлечения федерального финансирования в регион, в том числе на открытие новых скоростных дорог.
С вопросом о том, может ли Уфа стать конгрессной столицей России, мы обратились к министру экономики Республики Беларусь Юрию Чеботарю. Он отметил, что Уфа обладает всеми необходимыми условиями для организации крупных мероприятий. «Конечно, Уфа — это тот город, где можно успешно проводить любые важные мероприятия», — подчеркнул министр. По его словам, развитая инфраструктура, гостеприимство и активное участие города в международных форумах создают отличные предпосылки для превращения Уфы в значимый конгрессный центр.
Учредитель ООО «Иньшу» Дияз Калимуллин также отмечает, что Уфа уже давно зарекомендовала себя как активный центр деловой жизни не только в России, но и на международной арене.
Таким образом, столица Республики Башкортостан продолжает укреплять свои позиции на карте делового туризма, открывая новые горизонты для сотрудничества и развития.
Фото: ibw-bashkortostan.com