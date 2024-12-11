Иностранные участники деловых мероприятий в Башкирии оценили уровень организации

– Как человек, много путешествующий по России и снимающий много материалов о туризме, я всегда говорю, что очень важно для развития, чтобы у региона была своя изюминка, какая-то фишка. Это работает только на пользу. Если Уфа возьмет на себя миссию по организации форумов, а у нее есть для этого большие возможности, то это станет еще одной фишкой региона. Как я успел заметить, в башкирской столице прекрасный Дворец борьбы, где можно проводить международные мероприятия, прямая дорога в город из аэропорта. И, конечно, необходимо продумать авиамаршруты, чтобы можно было добраться в Уфу из любого региона России не только через Москву. Владимир Владимирович Путин обещал запустить скоростной поезд в Казань, Башкортостан тоже должен быть подключен к этому железнодорожному маршруту. Звание конгрессной столицы дает дополнительные возможности привлечения федерального финансирования в регион, в том числе на открытие новых скоростных дорог.