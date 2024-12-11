Иностранные участники деловых мероприятий в Башкирии оценили уровень организации

В Уфе за последние две недели прошло сразу пять крупных форумов, среди которых XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, XVII Международная неделя бизнеса, Форум предпринимателей, X Общероссийский юридический форум и VI Ялтинский международный экономический форум. Эти мероприятия собрали внимание представителей различных стран и политиков, став площадкой для обсуждения актуальных вопросов и заключения соглашений.

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На пленарном заседании VI Ялтинского международного экономического форума исполняющий обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров назвал Уфу ведущим конгрессным центром страны.

Важная составляющая в деятельности форума – интеграция российских регионов и продвижение их инициатив. Сегодня в его попечительский совет входят три губернатора – Сергей Валерьевич Аксенов, Михаил Владимирович Развожаев и, конечно, Радий Фаритович Хабиров. Крым и нашу республику многое связывает. Мы давно и тесно сотрудничаем. С 2018 года Башкортостан стал соорганизатором Ялтинского форума. Это придало ему синергию и новую динамику. Ведь Уфа – ведущий конгрессный центр страны. Поэтому с учётом соображений безопасности VI форум проходит в столице Башкирии.

Андрей Назаров

Участники форумов отметили высокий уровень организации и разнообразие тем, что свидетельствует о растущем интересе к Уфе как к центру деловой активности.

Я первый раз был в Уфе, и все прошло хорошо. Уфа много чего может предложить международному сообществу. Деловые отношения, доброту, космополитизм и предпринимательское сотрудничество. Уфа – это будущее России и глобальных международных конференций.

Даниэль Ндумбаро, министр культуры, искусства и спорта Танзании Дамас

Мы обратились к экспертам, чтобы узнать, может ли Уфа стать конгрессной столицей России и занять место четвертой площадки-региона для проведения крупных форумов. Многие согласны, что с учетом инфраструктурного потенциала и активного участия в международных мероприятиях, у Уфы есть все шансы на это.

Уфа не просто «может стать» - она уже стала одной из конгрессных столиц, известным центром проведения значимых международных форумов. И это логичное следствие сочетания нескольких факторов. Во-первых, столица Башкортостана входит в число крупнейших экономических, промышленных, культурных и научных центров России, является значимым транспортным узлом страны, в котором сходятся железнодорожные, трубопроводные, автомобильные, магистральные, воздушные и речные пути. То есть, здесь достаточно ресурсов и очень удобная логистика. Во-вторых, здесь живут активные и предприимчивые люди, которые готовы много работать для своего края и рассказывать о своей работе, делясь опытом. И, наконец, в-третьих, – у вас опытное и мудрое руководство, которое понимает, что нужно, чтобы работать не только на достаток и развитие, но и на перспективу и имидж. Поэтому Уфа уже собирает на свои мероприятия представительство на высоком уровне и обеспечивает плодотворные интересные, а главное – очень актуальные дискуссии.

Дмитрий Ворона, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике

Тим Керби, российский журналист и радиоведущий американского происхождения (блог «самый русский американец»):

– Как человек, много путешествующий по России и снимающий много материалов о туризме, я всегда говорю, что очень важно для развития, чтобы у региона была своя изюминка, какая-то фишка. Это работает только на пользу. Если Уфа возьмет на себя миссию по организации форумов, а у нее есть для этого большие возможности, то это станет еще одной фишкой региона. Как я успел заметить, в башкирской столице прекрасный Дворец борьбы, где можно проводить международные мероприятия, прямая дорога в город из аэропорта. И, конечно, необходимо продумать авиамаршруты, чтобы можно было добраться в Уфу из любого региона России не только через Москву. Владимир Владимирович Путин обещал запустить скоростной поезд в Казань, Башкортостан тоже должен быть подключен к этому железнодорожному маршруту. Звание конгрессной столицы дает дополнительные возможности привлечения федерального финансирования в регион, в том числе на открытие новых скоростных дорог.

С вопросом о том, может ли Уфа стать конгрессной столицей России, мы обратились к министру экономики Республики Беларусь Юрию Чеботарю. Он отметил, что Уфа обладает всеми необходимыми условиями для организации крупных мероприятий. «Конечно, Уфа — это тот город, где можно успешно проводить любые важные мероприятия», — подчеркнул министр. По его словам, развитая инфраструктура, гостеприимство и активное участие города в международных форумах создают отличные предпосылки для превращения Уфы в значимый конгрессный центр.

Учредитель ООО «Иньшу» Дияз Калимуллин также отмечает, что Уфа уже давно зарекомендовала себя как активный центр деловой жизни не только в России, но и на международной арене.

Проведение сразу пяти крупных форумов за такой короткий период подчеркивает высокую организационную способность региона и его готовность принимать мероприятия самого высокого уровня. Особое значение имеет разнообразие тем и направлений этих форумов — от международного взаимодействия с Казахстаном до обсуждений в сфере бизнеса, предпринимательства и права. Это свидетельствует о том, что Уфа может удовлетворить запросы самых разных аудиторий. Говоря о потенциале стать конгрессной столицей России, я убежден, что у Уфы есть все необходимые ресурсы для этого. Регион обладает удобным географическим положением, развитой инфраструктурой, профессиональной командой организаторов и богатым культурным наследием, что привлекательно для российских и международных участников. Кроме того, важным фактором является поддержка со стороны региональных властей, которые активно способствуют развитию делового туризма и созданию комфортных условий для проведения таких мероприятий. Это показывает, что в Уфе понимают стратегическую значимость подобных форумов для экономического и социального развития региона. На мой взгляд, Уфа вполне может стать четвертым регионом России, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Екатеринбургом, для проведения крупных форумов. Это будет способствовать укреплению её позиции на деловой карте страны, привлечению инвестиций и расширению международного сотрудничества.

Дияз Калимуллин, учредитель ООО «Иньшу»

В последние годы столица нашей республики демонстрирует впечатляющие успехи в организации и проведении различных мероприятий, что делает город точкой притяжения как представителей регионов России, так и зарубежья. Сейчас мы поддерживаем крепкие партнерские связи с порядка 100 странами мира, со многими из них сотрудничество интенсифицировалось в том числе благодаря проведенным мероприятиям. Сейчас мы намерены сохранить курс на всестороннее развитие связей с дружественно настроенными государствами.

 Рустам Муратов, и.о. министра экономического развития и инвестиционной политики РБ

Уфа уже заслуженно занимает место среди конгрессных столиц России. Наш город очень часто посещают высокопоставленные гости, в том числе руководители дружественных стран и главы российских регионов. Например, из Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Китайской Народной Республики. Все они отмечают высокий уровень организации мероприятий, развитую инфраструктуру и удобную логистику города. Уфа расположена в центре страны, на стыке Европы и Азии, и это значительно облегчает доступ для гостей и участников из различных регионов и стран.

Маргарита Болычева, и.о. министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ

Таким образом, столица Республики Башкортостан продолжает укреплять свои позиции на карте делового туризма, открывая новые горизонты для сотрудничества и развития.

Фото: ibw-bashkortostan.com

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