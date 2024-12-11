Глава Башкирии оценил капремонт ДК в Бижбулякском районе

Глава Башкортостана оценил капремонт сельского дома культуры в селе Кош-Елга Бижбулякского района. Работы были выполнены в 2024 году в рамках нацпроекта «Культура» по направлению «Реновация муниципальных учреждений культуры». На капремонт СДК было потрачено более 28 млн рублей.

Также приобретены новые театральные кресла для зрительного зала и одежда сцены. Напомним, что с просьбой о ремонте сельского клуба жители села Кош-Елга обратились в прошлом году на Прямую линию с главой республики. Жители села Кош-Елга поблагодарили главу региона за капитальный ремонт их очага культуры и в целом его внимание к нуждам района.