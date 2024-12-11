В Уфе заработают 30 ледовых катков

В новом зимнем сезоне для жителей и гостей Уфы будут работать 30 ледовых катков. Об этом рассказали в мэрии города.
Известно, что катки расположатся на открытых площадках, стадионах, парках. Также покататься на льду можно будет на крытых аренах.
Наибольшее количество ледовых площадок в Октябрьском районе. Здесь будет функционировать 8 катков, один из которых на территории Дворца борьбы. Чуть меньше катков в Кировском районе.
В северной части города, в Орджоникидзевском районе, любителей спорта будет ждать каток на стадионе «Строитель». Его площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров.
В нескольких метрах от него продолжит работу крытый каток в Центре шорт-трека имени Семена Елистратова. В Калининском районе горожане смогут провести время на 4 катках, в том числе в парке Первомайский.
В Ленинском районе одним из главных мест притяжения, в том числе и в зимний период, стало пространство «Арт-Квадрат». Для гостей и жителей столицы здесь по традиции также будет работать каток. Всего в районе 3 катка.
В Дёмском районе можно будет провести время на 4 катках, в Советском — на 2, в том числе в обновленном парке Лесоводов.
Ежегодно зимний сезон насыщен физкультурно-массовыми мероприятиями на ледовых площадках. Для этого во дворах города планируется подготовить 92 хоккейные коробки.