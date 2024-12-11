Сельчане Башкирии продолжают плести масксети для бойцов СВО

Сельчане из Старых и Новых Сулл также активно участвуют в этом движении. Глава сельсовета Расуль Абдуллин поделился, что только финансовой помощи было оказано более более 300 тысяч рублей. Это позволило приобрести необходимое оборудование, включая радиостанции, печи, бинокли, тепловизоры и инструменты. Кроме того, жители сел собрали и отправили больше тонны овощей.