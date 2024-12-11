Сельчане Башкирии продолжают плести масксети для бойцов СВО

В Старосуллинском сельском поселении с началом спецоперации волонтерство стало массовым движением.
Как отметил Радий Хабиров на прямой линии, каждую неделю в зону СВО отправляются десятки грузовиков с гуманитарной помощью. Он выразил благодарность местным жителям и организациям, активно помогающим формировать конвои, которые очень важны для солдат на передовой.
Сельчане из Старых и Новых Сулл также активно участвуют в этом движении. Глава сельсовета Расуль Абдуллин поделился, что только финансовой помощи было оказано более более 300 тысяч рублей. Это позволило приобрести необходимое оборудование, включая радиостанции, печи, бинокли, тепловизоры и инструменты. Кроме того, жители сел собрали и отправили больше тонны овощей.
С момента начала операции местные жители быстро реагировали на запросы бойцов, собирая нужные вещи и игрушки. Например, по просьбе бойца с позывным «Юсуп» были собраны резиновые коврики и квадроцикл.
В конце октября 2024 года в селе начали плести маскировочные сети. На данный момент уже сплетено 14 сетей, четыре из которых были отправлены на фронт.
Фото: erm-news.ru