В Уфе прошла презентация книги «Особоуполномоченный Башкирской Республики»

В Национальной библиотеке прошла презентация книги Азата Ярмуллина «Особоуполномоченный Башкирской Республики». Издание посвящено 130-летию со дня рождения видного башкирского деятеля, одного из основателей Республики Башкортостан, деятеля народного образования республики Халима Насретдиновича Амирова, уроженца села Новый Артаул.

Книга издана по инициативе Курултая башкир Янаульского района и посвящена VI Всемирному курултаю башкир. На презентации собрались известные деятели науки и литературы, а также внук Халима Амирова. Автор книги, историк, журналист и общественный деятель Азат Ярмуллин рассказал о жизни и политической деятельности нашего земляка.