На Башкирию обрушатся обильные снегопады

Республику накроют обильные и продолжительные снегопады, предупреждают синоптики. По прогнозам специалистов, стоит готовиться к снежным заносам, видимость на дорогах может упасть до критических 500 метров. Автомобилистов и пешеходов призывают к бдительности.



На проводах и деревьях задержится ледяная корка. Ночью столбик термометра упадёт до отметки -9°C. Жителям юго-востока республики придётся утеплиться посильнее – там похолодает до -14°C. Днём температурные качели установятся в диапазоне от 0 до -5 градусов.