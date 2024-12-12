На Башкирию обрушатся обильные снегопады

Республику
накроют обильные и продолжительные снегопады, предупреждают синоптики. По
прогнозам специалистов, стоит готовиться к снежным заносам, видимость на
дорогах может упасть до критических 500 метров. Автомобилистов и пешеходов
призывают к бдительности.
На проводах и деревьях задержится ледяная корка. Ночью столбик термометра упадёт до отметки -9°C. Жителям юго-востока республики придётся утеплиться посильнее – там похолодает до -14°C. Днём температурные качели установятся в диапазоне от 0 до -5 градусов.
Помимо осадков, ожидается и сильный ветер до 18 метров в секунду. Такой характер погоды сохранится вплоть до конца недели.