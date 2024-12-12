В Башкирии появится Геологический музей

Глава Башкортостана подчеркнул, что туристическая отрасль в республике на подъеме. В этом году открылись этнокомплекс у геопарка «Торатау», историко-мемориальный комплекс «Салауат ере», визит-центр будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Их посетили уже более полумиллиона человек. За последние два года на развитие инфраструктуры направлено около 4 млрд рублей, из них больше половины – это собственные средства инвесторов.