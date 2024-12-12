В Уфе прошёл первый «Бал юных шаймуратовцев»

Почти двести школьников, которые отличились в учебе и внеклассной деятельности, станцевали в колонном зале. На мероприятии чествовали и юных шаймуратовцев, получивших почетные знаки. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что мероприятие будет проводиться ежегодно.
Под звуки марша почти сто пар девятиклассников торжественно заходят в зал. Им предстоит принять участие в первом в своей жизни балу. Это не просто танцы, но и празднование сразу трех значимых дат: Дня Героев Отечества, Дня Конституции и предстоящего Дня башкирского языка. Торжественности добавляет и тот факт, что мероприятие проводится впервые: идею его создания предложил глава республики.
Полонез, мазурка и, конечно, вальс. Программа насыщенная. Но ребята выполняли все движения безошибочно – результат тщательных репетиций. При этом учебному процессу танцы не помешали.
В 2020 году шаймуратовские классы были лишь в трех гимназиях. Теперь они есть в каждом муниципалитете республики. «Бал шаймуратовцев» тоже будет набирать обороты.
На кружащихся в танце выпускников смотрели совсем юные шаймуратовцы. Ученики средних классов получили из рук Радия Хабирова почетные знаки «Юный шаймуратовец» третьей и второй степеней. Особо отличилась Дарья Шинова из села Кармаскалы – ее наградили знаком первой степени. Хорошая учеба и активная внеклассная деятельность может позволить Даше тоже оказаться на месте эти танцоров через три года. «Бал шаймуратовцев» – это новая красивая традиция для нашей республики и значимое событие для школьников, которые запомнят его на всю жизнь.