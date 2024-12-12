В Уфе прошёл первый «Бал юных шаймуратовцев»

Почти двести школьников, которые отличились в учебе и внеклассной деятельности, станцевали в колонном зале. На мероприятии чествовали и юных шаймуратовцев, получивших почетные знаки. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что мероприятие будет проводиться ежегодно.

Под звуки марша почти сто пар девятиклассников торжественно заходят в зал. Им предстоит принять участие в первом в своей жизни балу. Это не просто танцы, но и празднование сразу трех значимых дат: Дня Героев Отечества, Дня Конституции и предстоящего Дня башкирского языка. Торжественности добавляет и тот факт, что мероприятие проводится впервые: идею его создания предложил глава республики.

Определялись, кто это должен быть, какие классы должны быть. И решили, что это все-таки девятые классы, которые прошли целый этап с момента становления шаймуратовского класса до момента 9 класса. Почему еще 9 класс? Потому что после 9 класса более половины ребят уйдут в колледжи. Ильдар Мавлетбердин, и.о. министра образования и науки Республики Башкортостан

Полонез, мазурка и, конечно, вальс. Программа насыщенная. Но ребята выполняли все движения безошибочно – результат тщательных репетиций. При этом учебному процессу танцы не помешали.

В 2020 году шаймуратовские классы были лишь в трех гимназиях. Теперь они есть в каждом муниципалитете республики. «Бал шаймуратовцев» тоже будет набирать обороты.

Мы каждый год будем его проводить. И, учитывая, что у нас уже более 2 тысяч ребят-шаймуратовцев, 231 школа шаймуратовская, где есть классы, мы будем и при муниципалитетах проводить «Бал шаймуратовцев». Во-первых, это патриотическое воспитание, это умение танцевать, это командная работа. Мне кажется, очень здорово. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан