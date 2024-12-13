Делегатам Всемирного курултая башкир провели экскурсию у памятника Шаймуратову в Уфе

Автор памятника Шаймуратову провел экскурсию для делегатов Всемирного курултая башкир. На Советской площади Уфы скульптор, народный художник России Салават Щербаков подробно рассказал обо всех деталях и интересных моментах создания монумента в честь легендарного командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Салават Щербаков отметил, что в ходе работы над памятником приходилось досконально изучать исторический материал. Как отметил скульптор, идею создания колоннады подсказал глава республики Радий Хабиров. И сейчас это место является одним из самых ярких в Башкортостане.

Над созданием монумента вместе с Салаватом Щербаковым работал заслуженный архитектор Башкортостана Константин Донгузов, а также несколько десятков человек: художественные эксперты, литейщики, гранитостроители, историки. С одной стороны памятника отображены 13 родов башкир, объединение которых символизирует цветок курая. Есть и отдельные элементы символики народа. Другая сторона посвящена 112-й Башкирской кавалерийской дивизии – там расположены портреты персонажей, командиров, весь боевой путь дивизии от Уфы до Берлина.