Девочка из Уфы, обратившаяся к Радию Хабирову на Прямой линии, получила подарки

Юная уфимка, обратившаяся к главе республики во время Прямой линии, получила подарок от Радия Хабирова. Его вручил мэр башкирской столицы. Также Ратмир Мавлиев передал подарок Мадине Фатхутдиновой и от себя. Сюрприз приготовил и глава Ленинского района Уфы Олег Котов.

В общем числе презентов был и подарочный сертификат одного из магазинов молодежной одежды. Ратмир Мавлиев рассказал о планах развития микрорайона, объектах. Напомним, Мадина обратилась к Главе Башкортостана во время Прямой линии с видеовопросом о том, можно ли открыть в Нижегородке магазин одежды для детей и взрослых.