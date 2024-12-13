В Уфе начал работу VI Всемирный курултай башкир

Этот Курултай проходит при нашем единении, консолидации. Мы знаем, что нужно делать. Курултай сегодня крепкий, уверенный, сильный. Сплачивающий свою нацию. Согласитесь, за пять лет мы с вами многое сделали для сохранения родного языка, культуры, исторической памяти, традиций. Это и выработало у нас иммунитет в противостоянии недругам изнутри и извне. Само время ставит нас в такие условия. Башкиры вновь, как это было на протяжении почти пяти веков, доказывают, что мы – надёжный, верный, преданный Отечеству народ, всегда готовый встать на его защиту.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан