В Уфе начал работу VI Всемирный курултай башкир

В нем принимают участие более 500 делегатов из республики, регионов России и зарубежья. Они были выбраны на общих собраниях своих объединений. Всемирный курултай башкир проходит в конгресс-холле «Торатау», запланированы форумы, круглые столы, секционные и пленарные заседания.

Цель мероприятия – укрепление межнационального мира и согласия, сохранение и развитие духовной культуры башкирского народа, поддержка соотечественников, проживающих за пределами региона. Участников курултая приветствовал Глава Башкортостана.

Этот Курултай проходит при нашем единении, консолидации. Мы знаем, что нужно делать. Курултай сегодня крепкий, уверенный, сильный. Сплачивающий свою нацию. Согласитесь, за пять лет мы с вами многое сделали для сохранения родного языка, культуры, исторической памяти, традиций. Это и выработало у нас иммунитет в противостоянии недругам изнутри и извне. Само время ставит нас в такие условия. Башкиры вновь, как это было на протяжении почти пяти веков, доказывают, что мы – надёжный, верный, преданный Отечеству народ, всегда готовый встать на его защиту.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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