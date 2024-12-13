В Уфе начал работу VI Всемирный курултай башкир

В
нем принимают участие более 500 делегатов из республики, регионов России и
зарубежья. Они были выбраны на общих собраниях своих объединений. Всемирный
курултай башкир проходит в конгресс-холле «Торатау», запланированы форумы,
круглые столы, секционные и пленарные заседания.
Цель мероприятия – укрепление межнационального мира и согласия, сохранение и развитие духовной культуры башкирского народа, поддержка соотечественников, проживающих за пределами региона. Участников курултая приветствовал Глава Башкортостана.