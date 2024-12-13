В Уфе на продажу выставлен объект культурного наследия дом «Тевкелёвых»

В Уфе выставили на продажу объект культурного наследия дом «Тевкелёвых», построенный в 1917 году. Здание находится на улице Зайнуллы Расулева, а также предлагается земельный участок площадью 7 соток. Начальная цена продажи составляет 18 млн 690 тысяч рублей.

Участок предназначен для общественной застройки. В настоящее время на перекрёстке улиц Тукаева и З.Расулева сносят старые дома и очищают территорию рядом с Первой Соборной мечетью. Однако здания с охранным статусом не подлежат сносу, и новый владелец должен будет его сохранить.