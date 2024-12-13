В Уфе реконструкция памятника Салавату Юлаеву запланирована на 2025 год

Реконструкция памятника Салавату Юлаеву стартует в 2025 году. Об этом сообщила главный редактор детского журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина на пленарном заседании шестого съезда Всемирного курултая башкир.

Фото №1 - В Уфе реконструкция памятника Салавату Юлаеву запланирована на 2025 год

Она подчеркнула, что памятник является символом как народа, так и всей республики, и его восстановление крайне важно.

Памятник нашему национальному герою – это символ нашего народа, сам монумент является символом всей республики, одной из главных достопримечательностей Уфы. Вокруг его реставрации слишком много спекуляций. Мы можем потерять памятник, если мы его не восстановим, и я не могу понять людей, которые говорят, что памятник нельзя трогать.

Лариса Абдуллина, главный редактор детского журнала «Акбузат»

Также она привела примеры успешной реставрации монументов в России, таких как памятники Жукову, Минину и Пожарскому, а также многие другие, которые продолжают восхищать людей. Глава республики добавил, что недавно была завершена государственная экспертиза в Москве. В начале 2025 года планируется объявить конкурс на выбор подрядчика для проведения работ по восстановлению памятника.

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