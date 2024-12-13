В Уфе реконструкция памятника Салавату Юлаеву запланирована на 2025 год

Памятник нашему национальному герою – это символ нашего народа, сам монумент является символом всей республики, одной из главных достопримечательностей Уфы. Вокруг его реставрации слишком много спекуляций. Мы можем потерять памятник, если мы его не восстановим, и я не могу понять людей, которые говорят, что памятник нельзя трогать.

Лариса Абдуллина, главный редактор детского журнала «Акбузат»