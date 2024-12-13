Преподаватель математики из Башкирии ушел на СВО

В одном из уголков фронта служит военнослужащий с позывным «Учитель». Его мирная жизнь была связана с преподаванием математики в школе, однако он принял решение оставить профессию и подписал контракт на службу в зоне СВО.

Мужчина не сразу сообщил своим близким о намерении отправиться на фронт. Он ждал момента, когда окончательно определится с решением. После прохождения военной подготовки в Тоцке его отправили на передовую, где он присоединился к артиллерийскому расчету.

Изначально «Учитель» должен был быть наводчиком, но из-за проблем со зрением его задача изменилась — теперь он отвечает за подачу снарядов.

Недавно боец вернулся в отпуск и сразу же посетил свою любимую школу. Он поделился с учениками своими переживаниями, а также рассказал о звуках вражеской техники, например, о дроне, который издает звук, напоминающий рев сломанного мотоцикла. В своем расчете он служит вместе с четырьмя товарищами, все они из Башкирии, вместе поддерживают боевой дух, четко выполняя свои обязанности.

Да, там, на передовой бывает страшно за свою жизнь, и тех, кто рядом. Но тем не менее, все мы люди взрослые, понимаем всю сложность обстановки, видели не раз потери боевых товарищей, но всё равно тянет туда, к нашим. И я ни капли не жалею, что решил пойти на службу. позывной «Учитель»

Он выразил благодарность волонтерам, коллегам и ученикам за поддержку. Благодаря их помощи бойцам были приобретены обогреватели и генераторы, а также регулярно приходят продукты и позитивные письма.

Нашему земляку осталось служить еще пять месяцев. Его ждут не только родные, но и ученики, которых он продолжает вдохновлять даже издалека.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).