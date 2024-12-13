В Уфе магазин техники обманул покупателей на миллионы рублей

Сотни обманутых покупателей на десятки миллионов рублей. Точное число пострадавших от магазина техники Premium store назвать пока не может никто. Уфимская торговая точка брала предзаказы на телефоны, приставки, наушники по всей стране. Количество заявлений и сумма ущерба растёт, а владелица магазина утверждает, что не справилась с бизнесом – подвёл поставщик. Тем не менее она продолжала брать заказы, когда уже не могла исполнить обязательства перед предыдущими клиентами.

Премиум завтрак. Так назвали свой чат пострадавшие. Владелица магазина несколько месяцев, как говорится, кормила их обещаниями и «завтраками». Ничто не предвещало такой развязки. Какое-то время дела у магазина и вправду шли хорошо. Клиенты делали заказ, платили и спустя время получали товар. Но в августе появились первые звоночки. В итоге – сотни обманутых клиентов.

Двери магазина уже закрыты. Клиентов просили оплачивать наличными, а вместо кассового чека выдавали товарный. Технику продолжали продавать до последнего.

Назвать точное количество обманутых покупателей не может никто. Число заявлений в полицию растёт с каждым днём. Ценник на технику в магазине был ниже, чем у других продавцов. Поэтому кто-то делал и оптовые заказы.

Первое время владелица магазина ещё оставалась на связи. Заявляла, что сама является пострадавшей. Подвёл поставщик. Сейчас же на свои звонки клиенты получают один ответ.

Магазин и вправду пользовался у россиян популярностью. География покупателей обширная: Кировская, Псковская, Челябинская область, Санкт-Петербург.

Пострадавшие массово пишут заявления. Полиция, кстати, – единственное место, где сейчас ещё можно встретиться с Эльвиной Ситниковой.