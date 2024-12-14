В Уфе состоялась главная профсоюзная ёлка

В Уфе организовали главную профсоюзную ёлку. На мероприятие пригласили детей, чьи родители служат в зоне СВО, воспитанников соцучреждений и детей членов профсоюзов. Дед Мороз и Снегурочка поздравили более 600 ребят.

Первой на празднике встречают змею — в этот Новый год она самый желанный гость. Но как бы не уважали символ утренника, представить его без Деда Мороза — главного зимнего персонажа — невозможно. До 31 декабря целых две недели — организаторы создают настроение заранее, как детям, так и родителям.

После получения подарков и игр с аниматорами гостей ёлки пригласили в концертный зал. Федерация профсоюзов республики по традиции проводила также новогодние конкурсы. Первый — «Письмо солдату» — все слова с пожеланиями от детей доставят нашим бойцам.

Второй конкурс — на лучшую ёлочную игрушку. Писали письма и делали сувениры свыше тысячи детей со всей республики. Сегодня победители получили не только аплодисменты, но и ценные призы.

Республиканская профсоюзная ёлка проводится не в первый раз. Основная цель — порадовать детей. Юным зрителям показали новогоднее представление. Его подготовили артисты Стерлитамакского концертно-театрального объединения. А выбранная постановка о купце и работнике его Балде актуальна и сегодня.