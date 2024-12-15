Из Уфы в Москву запустили первый скорый поезд

Новый поезд будет курсировать через день. Отправление из Уфы — в 09:20, прибытие в Москву — в 11:15 на следующий день. В обратном направлении из Москвы поезд будет уезжать в 15:25, приезжать в Уфу — на следующий день в 22:09. Маршрут пройдёт через Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань. В составе — современные, комфортные вагоны — плацкартные и купейные. Они оборудованы кондиционерами, есть места и для маломобильных пассажиров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан