Из Уфы в Москву запустили первый скорый поезд

Сегодня в Уфе состоялся запуск нового скорого поезда № 49/50, который будет курсировать между Уфой и Москвой. Ранее жители Башкирии могли пользоваться только транзитными рейсами после отмены прямых поездов. Глава республики, отметил, что данное решение было принято благодаря РЖД и Федеральной пассажирской компании.

Фото №1 - Из Уфы в Москву запустили первый скорый поезд

Новый поезд будет курсировать через день. Отправление из Уфы — в 09:20, прибытие в Москву — в 11:15 на следующий день. В обратном направлении из Москвы поезд будет уезжать в 15:25, приезжать в Уфу — на следующий день в 22:09. Маршрут пройдёт через Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань. В составе — современные, комфортные  вагоны — плацкартные и купейные. Они оборудованы кондиционерами, есть места и для маломобильных пассажиров.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На церемонии отправления присутствовали и.о. министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко, вице-премьер и.о. республики Рустем Газизов, а также журналисты агентства «Башинформ»

В одном из вагонов будет представлен тематический интерьер под названием «Девять чудес Башкортостана», который раскрывает природные красоты региона. По пути следования скорого поезда предусмотрены остановки в таких городах, как Чишмы, Буздяк и Туймазы.

Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Алексей Ситников заявил, что новый поезд обеспечит комфортные условия для пассажиров, которые до этого пользовались только транзитными поездами.

Назначение нового поезда из Уфы в Москву позволит пассажирам совершать поездки с большим комфортом, поскольку до настоящего времени сообщение между этими городами обеспечивают только транзитные поезда. Это подарок на Новый год нашему — пассажиру.

Алексей Ситников, замначальника Куйбышевской железной дороги

Начальник Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислав Губанов также добавил, что поезд порадует своих пассажиров высоким качеством услуг.

Все вагоны оснащены современными удобствами: кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и душевыми. Для детей предусмотрены специальные яркие купе, а для маломобильных граждан - оборудованное купе. Также есть багажное купе и возможность перевозить домашних животных без сопровождения владельцев.

Фото: bashinform.ru

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