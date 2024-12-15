Из Уфы в Москву запустили первый скорый поезд

Сегодня в Уфе состоялся запуск нового скорого поезда № 49/50, который будет курсировать между Уфой и Москвой. Ранее жители Башкирии могли пользоваться только транзитными рейсами после отмены прямых поездов. Глава республики, отметил, что данное решение было принято благодаря РЖД и Федеральной пассажирской компании.
На церемонии отправления присутствовали и.о. министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко, вице-премьер и.о. республики Рустем Газизов, а также журналисты агентства «Башинформ».
В одном из вагонов будет представлен тематический интерьер под названием «Девять чудес Башкортостана», который раскрывает природные красоты региона. По пути следования скорого поезда предусмотрены остановки в таких городах, как Чишмы, Буздяк и Туймазы.
Заместитель начальника Куйбышевской железной дороги Алексей Ситников заявил, что новый поезд обеспечит комфортные условия для пассажиров, которые до этого пользовались только транзитными поездами.
Начальник Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислав Губанов также добавил, что поезд порадует своих пассажиров высоким качеством услуг.
Все вагоны оснащены современными удобствами: кондиционерами, биотуалетами, индивидуальными розетками и душевыми. Для детей предусмотрены специальные яркие купе, а для маломобильных граждан - оборудованное купе. Также есть багажное купе и возможность перевозить домашних животных без сопровождения владельцев.
Фото: bashinform.ru