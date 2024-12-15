В Башкирии наступят морозы до -23°С

Завтра, 16 декабря, погода будет облачной, ночью возможны прояснения. Ночью также прогнозируется небольшой снег, днем — снег, местами с метелью. На дорогах могут образоваться снежные заносы и гололед. Ветер будет умеренным, с порывами местами до сильного. Ночью температура составит -11 до -16°С, а при прояснениях может упасть до -21°С. Днем температура колеблется от -2 до -7°С.