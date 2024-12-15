В Уфе возобновят строительство Собора Воскресения Христова

В Уфе продолжат работу по строительству двух долгостроев – соборной мечети и Воскресенского собора. Об этом упомянул Радий Хабиров во время обращения с Посланием Государственному Собранию Башкортостана. Процесс небыстрый, объемы серьезные, но движение доведут до конца. По закону церковь официально отделена от государства, поэтому все культовые сооружения возводят либо на пожертвования прихожан, либо на средства благотворителей. Кто поможет восстановить собор и когда он возвысится над исторической частью столицы?

Глядя на эти кадры, как-то и не верится, что это тоже Башкортостан. Успенский Свято-Георгиевский мужской монастырь «Святые кустики». Место с удивительной историей, архитектурой и людьми всего в полутора часах езды от Уфы – в Благовещенском районе. Его история началась больше века назад. Еще в 1901 году здесь основали женский монастырь, который после революции буквально стерли с лица земли. В советские годы оставшиеся постройки пытались приспособить под колхоз. Новую историю обители написали нынешний настоятель отец Варлаам и меценат Геннадий Букаев. Последний помог с поиском финансирования при восстановлении монастыря. Его вообще многое связывает с республикой, особенно благотворительность. Вот и теперь он поможет достроить еще одну святыню – уфимский Воскресенский собор.

Сегодня с удовольствием хочу сказать, что мы приступаем также к продолжению строительства Собора Воскресения Христова. Причём благодаря подвижнической деятельности нашего земляка Геннадия Ивановича Букаева. Знаем, как много сил он вкладывает в развитие благотворительности, меценатства, возрождение православных святынь. Сердечное за это спасибо Геннадию Ивановичу от земляков! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Идея взяться за Воскресенский собор, как рассказывал сам глава, появилась в канун проведения форума «Россия – спортивная держава». Геннадий Букаев предложил привести в порядок долгострой. Ну а визит Владимира Путина в Уфу поставил точку при принятии этого решения.

Долго ли вы такими красивыми будете, зависит от того, какие благие дела выбудете делать на этой земле. И так от одного проекта к другому – Всевышний ведет. «Святые кустики» более-менее закончились, и вот тут появляется новый проект. Вот этот микрорайон очень интересный появляется. Он может быть одним из центров города Уфы. Вот так я вижу: культурный, эстетический, здоровый такой. Геннадий Букаев, вице-президент, руководитель службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»

В начале декабря учредили фонд «Воскресенский собор», в который вошли благотворители, представители Уфимской епархии, юристы и строители. Попечительский совет возглавила Каринэ Хабирова.

Когда я впервые сюда попала, чтобы посмотреть вообще, что это за объект, я была впечатлена. Впечатлена, конечно, и архитектурой, и размерами этого храма. Оказалось, что такой храм был в Уфе – Кафедральный собор, но потом был разрушен. И, конечно, это вдвойне побуждает, чтобы собраться всем вместе и его восстановить. Каринэ Хабирова, председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»

Незавершенный храм – не помеха для богослужений. Здесь уже проходят молебны и литургии. Тысячи верующих собираются со всей республики и находят успокоение для души и сердца. Этот храм должен был стать копией уфимского Воскресенского кафедрального собора 1841 года, который разобрали в советские годы. В 2003 решили воссоздать здание, но стройку вскоре заморозили. Сейчас храм готов наполовину – проводят техническое и инженерное обследование. Инициаторы говорят: особых изменений не будет – основная часть святилища возведена. Оно уже проходило строительную экспертизу.

В принципе, он достроенный. Единственное – отделочные работы. Каркас, как вы видите, уже есть, а произвести надо работы по электромонтажу, тепло провести, слаботочку. В дальнейшем будет храм расписываться, красивые полы гранитные сделать, иконостас, ну и по улице очень много работ. Рустам Ульмасов, строитель