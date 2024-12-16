В Башкирии 21 декабря наступит самая длинная ночь

21 декабря жители Башкирии встретят самую длинную ночь в году. В этот день в 14:19 произойдет зимнее солнцестояние. Об этом сообщили в уфимском планетарии. С 18 по 24 декабря горожан ждут самые короткие дни и самые длинные ночи, продолжительность которых составит 16 часов и 52 минуты. В это время солнечный день будет длиться всего 7 часов 8 минут.

Фото №1 - В Башкирии 21 декабря наступит самая длинная ночь

По поверью древних, именно в ночь зимнего солнцестояния рождается бог Солнца и света. В дни солнцестояния Солнце в полдень поднимается на самую маленькую высоту над горизонтом — в Уфе это 11°47' (в день летнего солнцестояния его высота над горизонтом составляет 58°39'). И в течение нескольких дней до и после 21 декабря высота Солнца над горизонтом в полдень почти не меняется, Солнце восходит и заходит в одно и то же время и в одном и том же месте — отсюда и происходит название: «солнцестояние».

Уфимский планетарий

Астрономически зимнее солнцестояние обозначает начало зимы в северном полушарии и начало лета в южном. Этот день также является серединой полярной ночи в северном полушарии и полярного дня в южном.

После 21 декабря Солнце начнет постепенно подниматься выше, ночи будут сокращаться, а дни увеличиваться. К новогодней ночи день станет длиннее на 6 минут. Через месяц, 21 января, Солнце в полдень поднимется на высоту 15,5°, и продолжительность дня увеличится на целый час. Летнее солнцестояние в южном полушарии также проходит в этот день.

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