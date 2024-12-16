В Башкирии 21 декабря наступит самая длинная ночь

По поверью древних, именно в ночь зимнего солнцестояния рождается бог Солнца и света. В дни солнцестояния Солнце в полдень поднимается на самую маленькую высоту над горизонтом — в Уфе это 11°47' (в день летнего солнцестояния его высота над горизонтом составляет 58°39'). И в течение нескольких дней до и после 21 декабря высота Солнца над горизонтом в полдень почти не меняется, Солнце восходит и заходит в одно и то же время и в одном и том же месте — отсюда и происходит название: «солнцестояние».

Уфимский планетарий