В Башкирии появился центр по разработке сервоприводов

Его создали на базе передовой инженерной школы «Моторы будущего» при поддержке Минпромторга, Министерства науки и высшего образования страны и Агентства по технологическому развитию. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил Радий Хабиров.
Центр будет заниматься изготовлением электродвигателей, электрогенераторов и их систем управления для беспилотников, робототехнических комплексов, летательных аппаратов. Производство замкнутого полного цикла. Это единственный в своем роде подобный центр компетенций в стране. На его создание из федерального бюджета выделили 515 млн рублей.