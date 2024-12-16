В Башкирии открыли мемориальную доску в честь Артёма Булякова

В селе Турбаслы Иглинского района состоялся митинг, посвящённый открытию мемориальной доски в честь Артёма Булякова. Он погиб, исполняя воинский долг в зоне СВО. Памятная доска была установлена на стене сельской школы, где учился Артём. Отдать дань уважения пришли жители села, родственники, учителя, друзья и ветераны боевых действий.