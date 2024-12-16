В Башкирии появилась новая точка притяжения туристов

История любви, подарившая сельчанам храм. Он стоит в с. Таштамак Аургазинского района и уже давно является местом притяжения верующих. Святыню еще в 2007 году на личные средства возвел глава семьи Даниловых, в память о рано ушедшей из жизни супруги и мамы. На строительство ушло два года. Этой осенью в подвале здания случился пожар, но храм удалось спасти.

Стихи еще при жизни Валентина писала своему супругу Федору. Письма, заметки — семья всё сохранила. История их жизни — как пример для будущих поколений, какой должна быть любовь. Супруг увековечил и ее память, но по-своему.

Теперь это место памяти и силы не только для семьи Даниловых, но и для жителей села и близлежащих деревень. Здесь более 50 икон, проходят службы и крещения. Земляки помогают, так сельчанин, участник СВО, приобрел в храм паникадило. Приносят и иконы.