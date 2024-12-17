Жителю Башкирии с инвалидностью помогли решить проблему с протекающей крышей

В республике инвалиду помогли решить проблему с протекающей крышей. Об этом сообщает региональное отделение ОНФ. 63-летний Рамиль Нартдинов обратился в колл-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным», рассказав, что в девятиэтажке не первый год течет кровля.