В Башкирии рассказали, какие районы собрали больше всего налогов

Вопросы поступлений имущественных налогов в консолидированный бюджет республики стали одной из главных тем обсуждения в Правительстве региона. Их объем для физлиц за 2023-й год составил порядка 6 млрд 700 млн рублей. С сентября в консолидированный бюджет республики поступило около 5,5 млрд. Лучший уровень собираемости – в Татышлинском, Балтачевском, Бижбулякском и Бураевском районах.

Было отмечено, что поступления являются одним из источников, позволяющих муниципалитетам самостоятельно решать свои текущие вопросы. Премьер-министр дал поручение усилить информирование граждан о необходимости уплаты налогов, в том числе через СМИ, и продолжить работу по повышению налоговой дисциплины.

Эти поступления являются одним из источников, позволяющих муниципалитетам самостоятельно решать текущие вопросы. Именно поэтому мы уделяем имущественным налогам особое внимание. На 13 декабря 2024 года в консолидированный бюджет республики поступило 264,2 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
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