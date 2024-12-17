В Башкирии рассказали, какие районы собрали больше всего налогов

Вопросы поступлений имущественных налогов в консолидированный бюджет республики стали одной из главных тем обсуждения в Правительстве региона. Их объем для физлиц за 2023-й год составил порядка 6 млрд 700 млн рублей. С сентября в консолидированный бюджет республики поступило около 5,5 млрд. Лучший уровень собираемости – в Татышлинском, Балтачевском, Бижбулякском и Бураевском районах.