В Уфе программист создаёт электромобиль для людей с ОВЗ

Известный уфимский программист и автор изобретения Ильгиз Фазлыев вместе с соратниками совершенствует свой электромобиль. 33-летний мужчина разработал его для людей с ограниченными возможностями здоровья и получил патент на транспорт. Проект ведется за счет гранта от федерального фонда содействия инновациям.

С помощью болгарки и других инструментов Игорь Алфёров заменяет старые крепления из стали для колёс на новые. По словам токаря, в производственном процессе главное — не ошибиться в расчетах при установке рычагов на инвалидную коляску.

Буду вваривать как раз таки вот эти крепления рычагов, выравнивая геометрию. По времени будет длиться процесс, пока цель не будет достигнута. Игорь Алфёров, токарь

Причем цель амбициозная. Усовершенствовать электромобиль для людей с ограниченными возможностями здоровья с необычным названием «Айболид».

Потому что оно было изначально заказано для одного человека, но вышло не очень хорошего качества, и сейчас мы занимаемся его доработкой. Сапфа заднего колеса, и я очищаю ее от ржавчины. На нем держится заднее колесо, и сюда уходят рычаги, и оно вращается на рычагах. Нурлан Каримов, инженер-проектировщик

Идейным вдохновителем и создателем электрокара стал уфимский программист Ильгиз Фазлыев. Мужчина с рождения страдает ДЦП и всю жизнь передвигается на инвалидной коляске.

Ильгиз признается, что хочет сделать новый «Айболид» более удобным, а также проходимым. Если ранний вариант транспорта можно было разогнать до восьмидесяти километров в час, то новый — в целях безопасности — будет ездить сорок. Причем управлять им можно с помощью джойстика.

Моя же цель и идея в том, чтобы производить инвалидные коляски, адаптированные под наши реалии. Во-первых, мы хотим интегрировать систему выдвижения и задвижения кресла. Это самая большая боль для людей с ОВЗ, то, что им тяжело залезать и выходить из автомобиля. То есть кресло будет выезжать из корпуса автомобиля, опускаться чуть вниз, чтобы человек пересел, и обратно заезжать в кабину. Ильгиз Фазлыев, руководитель проекта по созданию электромобиля «Айболид»

Над проектом в небольшой гаражной мастерской трудится команда из шести человек. Причем за счет федерального гранта на три миллиона рублей, полученного от Фонда содействия инновациям. Некоторые детали конструкторы будут производить самостоятельно. Речь идет о печатной плате для блока управления коляской. Чтобы её создать с нуля, требуется около месяца. В день вручную можно сделать два экземпляра, с помощью роботизированного станка — около двадцати.