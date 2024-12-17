В Уфе программист создаёт электромобиль для людей с ОВЗ

Известный уфимский программист и автор изобретения Ильгиз Фазлыев вместе с соратниками совершенствует свой электромобиль. 33-летний мужчина разработал его для людей с ограниченными возможностями здоровья и получил патент на транспорт. Проект ведется за счет гранта от федерального фонда содействия инновациям.
С помощью болгарки и других инструментов Игорь Алфёров заменяет старые крепления из стали для колёс на новые. По словам токаря, в производственном процессе главное — не ошибиться в расчетах при установке рычагов на инвалидную коляску.
Причем цель амбициозная. Усовершенствовать электромобиль для людей с ограниченными возможностями здоровья с необычным названием «Айболид».
Идейным вдохновителем и создателем электрокара стал уфимский программист Ильгиз Фазлыев. Мужчина с рождения страдает ДЦП и всю жизнь передвигается на инвалидной коляске.
Ильгиз признается, что хочет сделать новый «Айболид» более удобным, а также проходимым. Если ранний вариант транспорта можно было разогнать до восьмидесяти километров в час, то новый — в целях безопасности — будет ездить сорок. Причем управлять им можно с помощью джойстика.
Над проектом в небольшой гаражной мастерской трудится команда из шести человек. Причем за счет федерального гранта на три миллиона рублей, полученного от Фонда содействия инновациям. Некоторые детали конструкторы будут производить самостоятельно. Речь идет о печатной плате для блока управления коляской. Чтобы её создать с нуля, требуется около месяца. В день вручную можно сделать два экземпляра, с помощью роботизированного станка — около двадцати.
Инженеры надеются закончить работы над новым электрокаром следующим летом. Затем начать его серийно производить вместе с механическими инвалидными колясками для перемещения внутри зданий и комнат. Чтобы новый вид электротранспорта стал более доступным для людей с ограниченными возможностями.