Студенты из Башкирии победили на конкурсе «Молодые лица страны»

По результатам конкурсов ребята стали обладателями трёх наград. Ляйсан Гибадуллина удостоилась звания Мисс Студенчество Приволжского Федерального округа России – 2024. А Константин Мухачев стал обладателем двух престижных номинаций – Приз зрительских симпатий и Вице-мистер Студенчество России – 2024.