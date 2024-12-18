Студенты из Башкирии победили на конкурсе «Молодые лица страны»

16 декабря в Ставрополе состоялся XVIII Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Молодые лица страны – 2024». Мероприятие объединило самых активных и красивых студентов.
Башкирию на конкурсе представили: студентка 4 курса УУНиТ Ляйсан Гибадуллина и студент 3 курса Бирского филиала УУНиТ Константин Мухачев. Им удалось войти в число победителей.
По результатам конкурсов ребята стали обладателями трёх наград. Ляйсан Гибадуллина удостоилась звания Мисс Студенчество Приволжского Федерального округа России – 2024. А Константин Мухачев стал обладателем двух престижных номинаций – Приз зрительских симпатий и Вице-мистер Студенчество России – 2024.
Ляйсан – будущий журналист, модель студии «Хылыукай – Bashbeauty», увлекается спортом и танцует в группе поддержки ХК «Салават Юлаев». Константин – будущий нефтехимик, отличник учёбы, обладатель золотого знака ГТО, солист театра танца «Маски».