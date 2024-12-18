В Уфе отметили 65-летие со дня основания ракетных войск

В Уфе прошли торжественные мероприятия в честь 65-летия со дня основания ракетных войск стратегического назначения страны. В фойе Уфимского торгово-экономического колледжа расположилась выставка артефактов, найденных в местах боёв в годы Великой Отечественной, а также современное охолощённое оружие и образцы шевронов воинских подразделений, сформированных в республике.

В актовом зале среди присутствующих были ветераны службы, офицеры и те, кто проходил срочную службу в войсках «ядерного щита» России. Здесь же прошло торжественное награждение активистов ветеранской организации.

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