Общественники Башкирии обсудили условия в общежитиях и столовых колледжей

В Башкортостане подвели итоги мониторинга условий проживания и питания студентов. В Общественной палате обсудили пребывание в общежитиях и содержание в столовых колледжей республики.
Среди учащихся учебных заведений проводили опрос, по которому были выявлены предложения разнообразить меню, улучшить скорость обслуживания, а где-то и вовсе создать столовую.
В регионе существует более 100 колледжей, из них 30 были осмотрены. На встрече общественники рассказали о путях решения проблемных ситуаций по питанию и условиям проживания.