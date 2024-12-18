Общественники Башкирии обсудили условия в общежитиях и столовых колледжей

В Башкортостане подвели итоги мониторинга условий проживания и питания студентов. В Общественной палате обсудили пребывание в общежитиях и содержание в столовых колледжей республики.

Среди учащихся учебных заведений проводили опрос, по которому были выявлены предложения разнообразить меню, улучшить скорость обслуживания, а где-то и вовсе создать столовую.