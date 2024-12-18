Жители Зауралья Башкирии отправили в зону СВО очередной гумконвой

Представители Союза общественных инициатив Зауралья в очередной раз прибыли в зону специальной военной операции с гуманитарным конвоем. Он стал уже десятым по счету.
По данным военкора Ильдара Юлдыбаева, помощь была передана социальным объектам Луганской Народной Республики.
В сборе гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции непосредственно принимали участие представители администрации Баймаского района и неравнодушные предприниматели Зауралья. Общественник Руслан Сагадеев отметил, что бойцы находятся в прекрасном расположении духа. Посылки с Родины для них - частичка дома, возможность прикоснуться на расстоянии к своим близким.