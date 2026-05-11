В Башкирии волонтёры подготовили очередную гумпомощь для отправки на СВО

Волонтёры Зианчуринского района подготовили для отправки на СВО очередную партию гуманитарной помощи. В неё вошли масксети, маскировочные халаты и пончо, антидроновые одеяла, носилки. Всё изготовлено по заявкам военнослужащих и уже было опробовано на передовой: бойцы подтвердили качество изделий.
Зимой и летом – разного цвета. Ветераны боевых действий подсказывают волонтёрам, какая цветовая гамма маскировочных сетей актуальна на данный момент. Штурмовик с позывным «Егоша» освобождал Артёмовск, он же Бахмут, воевал за Соледар. Был несколько раз серьёзно ранен. Однажды пуля из крупнокалиберного пулемёта пробила бронежилет и попала в позвоночник. Врачи чудом смогли заново поставить бойца на ноги. После демобилизации герой продолжил помогать фронту уже как волонтёр. Что нужно ребятам на передовой, он знает не понаслышке.
Волонтёрское движение «Я рядом, брат» образовалось в 2022 году. Инициатором стал ветеран боевых действий Гаяз Кулуев. Сейчас организация объединяет сотни людей района, филиалы открыты в нескольких населённых пунктах. Готовая продукция долго не задерживается.
Военнослужащим передали не только маскировочные сети, но и антидроновые одеяла-носилки. Ими можно как укрыться от вражеских «птичек», так и эвакуировать с поля боя раненого товарища.
Определённого графика у волонтёров нет. Каждый приходит в свободное время. Работа кипит даже ночью. Каждое наше изделие может спасти кому-то жизнь, говорит Оксана Маркова. Её сын, выпускник Казанского танкового училища, на передовой с 2022 года. После тяжёлого ранения сейчас проходит реабилитацию и собирается вновь вернуться в строй.
Волонтёры не ждут отправки районного или республиканского гумконвоя. Чтобы масксети и другие изделия как можно скорее оказались на СВО, они либо отвозят сами, либо передают через военнослужащих, которые возвращаются после краткосрочного отпуска. В очередную партию также войдут сувенирные изделия, которые мастерицы связали своими руками в честь Дня Победы.