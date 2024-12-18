Глава Башкирии рассказал, сколько человек спасли пожарные извещатели в этом году

Мы очень слаженно, на мой взгляд, в этой сфере работаем. По всем показателям идём неплохо, реализуем интересные практики. Одна из них – бесплатно устанавливаем пожарные извещатели определённым категориям жителей. И эти устройства спасли уже более тысячи человек. Отмечу, что в республике в этом году погибших на пожарах меньше, чем в прошлом году, – подчеркнул Радий Хабиров. – У нас действует своя программа развития противопожарной службы. Строим хорошие депо в муниципалитетах, на селе открываем противопожарные пункты. Также за счёт бюджета республики купили пожарно-спасательный вертолёт Ка-32. Мы уже с ним и пожары тушили, и людей спасали, и поисковые работы вели. Президент страны Владимир Владимирович Путин наградил весь экипаж за спасение погибавших. В целом со стороны республики мы оказываем нашим спасателям и пожарным всестороннюю поддержку.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан