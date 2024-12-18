Глава Башкирии рассказал, сколько человек спасли пожарные извещатели в этом году

18 декабря состоялась встреча заместителя министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ильёй Денисовым и Главой Республики Башкортостан.
Участники встречи обсудили перспективы развития противопожарной службы в республике. Так, глава региона рассказал, сколько жизней спасли пожарные извещатели.
Илья Денисов сообщил, что 19-20 декабря в Уфе подведут итоги деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Приволжского федерального округа за 2024 год и наметят задачи на 2025 год.
Фото: glavarb.ru