Глава Башкирии рассказал, сколько человек спасли пожарные извещатели в этом году

18 декабря состоялась встреча заместителя министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ильёй Денисовым и Главой Республики Башкортостан.

Фото №1 - Глава Башкирии рассказал, сколько человек спасли пожарные извещатели в этом году

Участники встречи обсудили перспективы развития противопожарной службы в республике. Так, глава региона рассказал, сколько жизней спасли пожарные извещатели.

Мы очень слаженно, на мой взгляд, в этой сфере работаем. По всем показателям идём неплохо, реализуем интересные практики. Одна из них – бесплатно устанавливаем пожарные извещатели определённым категориям жителей. И эти устройства спасли уже более тысячи человек. Отмечу, что в республике в этом году погибших на пожарах меньше, чем в прошлом году, – подчеркнул Радий Хабиров. – У нас действует своя программа развития противопожарной службы. Строим хорошие депо в муниципалитетах, на селе открываем противопожарные пункты. Также за счёт бюджета республики купили пожарно-спасательный вертолёт Ка-32. Мы уже с ним и пожары тушили, и людей спасали, и поисковые работы вели. Президент страны Владимир Владимирович Путин наградил весь экипаж за спасение погибавших. В целом со стороны республики мы оказываем нашим спасателям и пожарным всестороннюю поддержку.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Илья Денисов сообщил, что 19-20 декабря в Уфе подведут итоги деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Приволжского федерального округа за 2024 год и наметят задачи на 2025 год.

Фото: glavarb.ru

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