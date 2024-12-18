«Я вернусь»: телеканал БСТ снимает фильм о памятнике Салавату Юлаеву

Вопрос реставрации памятника Салавата Юлаева беспокоит жителей республики. Возвышающийся на вершине всадник стал неотъемлемой частью жизни региона. Первым делом гости и туристы посещают именно этот объект культуры. Именем героя названы улицы, город и известная хоккейная команда. В вопросе решили разобраться авторы документального фильма «Я вернусь». Его готовит телеканал БСТ совместно с фондом «Самрау». Фильм снимается на грант Главы Башкортостана.

Состояние памятника, установленного в 1967 году, давно беспокоит специалистов. Теперь вопрос реставрации – это не просто прихоть, а необходимость. В поисках ответов появился документальный фильм «Я вернусь». Его авторы провели свое исследование, опираясь на факты, чтобы развеять мифы и ответить на вопросы жителей республики.

Роль Салавата Юлаева в фильме исполняет известный спортсмен Эльбрус Нигматуллин. И весьма не случайно. 20 лет назад он написал книгу «Я не умер, башкиры!» и уже сыграл роль национального героя.

Вопрос реставрации памятника Салавату Юлаеву оброс мифами и догадками. На протяжении полугода создатели фильма общались со специалистами из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и находили ответы на непростые вопросы. Самое главное, что все работы будут вестись в строгом соответствии с законом и стандартами. Фильм снят, завершается и монтаж.