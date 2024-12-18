Стало известно, когда в Уфе откроется новый экзотариум

Меньше двух недель остаётся до Нового года. 2025-й пройдёт под знаком зелёной змеи. Это символ счастья, удачи, карьерного роста, пополнения в семье и улучшения финансового благополучия. Уже стоит задуматься, что ставить на новогодний стол и во что одеться? И можно ли узнать, каким будет предстоящий 2025-й?

Первые в своём роде, у кого в графе место рождения значится «Россия», а прописка — «Экзотариум Института природы и человека» в УУНиТе. Говоря честно, мало у кого змеи вызывают умиление.

Но если всё же разобраться в змеином мире, не такие уж они и страшные. По крайней мере, эти питоны. И, возможно, боятся больше вашего. Малышу всего годик. Каких размеров он достигнет через несколько лет, можно судить, посмотрев на его папу. Пристальный змеиный взгляд связан с тем, что подвижных век у них нет. А если рептилия решила показать вам язык — ещё не всё так плохо.

Уже скоро в УУНиТе откроется экзотариум. И в следующем году школьники и студенты смогут прийти на экскурсию, чтобы познакомиться и с новым символом года, и с другими обитателями, а это хамелеоны, гекконы, вараны. Но а сейчас время уже задуматься над тем, что должно быть на новогоднем столе.

Змея — это всё-таки изящное существо. Потому и новогодний стол должен соответствовать символу. При оформлении стоит отдать предпочтение зелёным оттенкам. А на горячее обязательно рыба или мясо.

И не стоит забывать о более высоких материях. 2025 год, говорят нумерологи и астрологи, это точка перехода от одной эпохи в другую. Время серьезного пересмотра жизненно важных задач. Год решительных действий.

Как Новый год проведешь, так его и встретишь. Потому и в праздничный вечер все стараются быть при полном параде. Но стилисты советуют подходить к выбору одежды с умом и подбирать наряды, которые будут в тренде и пригодятся в гардеробе и после праздника. По-прежнему новогодние цвета — зелёный, красный, в этом сезоне особенно актуален бургунди.