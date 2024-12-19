На Башкирию надвигаются зимние морозы и снегопады

21 декабря ночью в некоторых местах возможен небольшой снег. Днём снег может перейти в мокрый. В отдельных районах возможен гололед и снежный накат на дорогах. Ветер южный, температура ночью колеблется от -13 до -18°С, при прояснении – до -23°С, днём - от -2 до -7°С.