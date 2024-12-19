На Башкирию надвигаются зимние морозы и снегопады

В Башкирии в следующие три дня ожидается снежная и морозная погода. Сегодня, 19 декабря, возможен небольшой снег, ветер будет умеренным, северо-восточным, с переходом на северо-запад. Температура днём составит от -4 до -9°С.
Завтра, 20 декабря, также ожидается небольшой снег, ветер изменится на северо-западный, а затем юго-западный, умеренный. Ночью столбики термометра покажут -11 до -16°С, при прояснении -21°С. Днём температура будет в пределах -6 до -11°С.
21 декабря ночью в некоторых местах возможен небольшой снег. Днём снег может перейти в мокрый. В отдельных районах возможен гололед и снежный накат на дорогах. Ветер южный, температура ночью колеблется от -13 до -18°С, при прояснении – до -23°С, днём - от -2 до -7°С.