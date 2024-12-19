На Новый год жители Башкирии смогут увидеть Черную Луну

В последний день 2024 года, 31 декабря, жители Башкирии смогут наблюдать редкое астрономическое явление — Черную Луну. В Уфе это произойдет в 03:26 по местному времени, во время второго новолуния этого месяца, первое из которых состоялось 1 декабря.

Термин «Черная Луна» был введен для обозначения второго новолуния в календарном месяце, аналогично термину «Голубая Луна», который используется для второго полнолуния. Во время Черной Луны, между двумя новолуниями, проходит примерно 29,5 дней, что соответствует синодическому месяцу. Если первое новолуние выпадает на начало месяца, то в конце него может произойти второе — именно его и называют Черной Луной.