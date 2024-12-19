В Уфе Межвузовский кампус подписал соглашение о сотрудничестве с МЧС Башкирии

Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ подписал соглашение с главным управлением МЧС по республике. Они будут совместно создавать программу по поиску потерявшихся людей с помощью беспилотных авиационных систем в реальном времени и применением искусственного интеллекта. А другая программа на основе «машинного обучения» сможет видеть участки сухостойного леса, что позволит специалистам спрогнозировать природные пожары.