В Уфе состоялась пресс-конференция Минтруда Башкирии

Более 50 новых центров занятости появятся в республике. Об этом сообщили на пресс-конференции представители Минтруда региона. Комплексная модернизация центров занятости стартовала в рамках нацпроекта «Демография». Сегодня в восьми муниципалитетах и четырех городах уже готовы 17 кадровых центров «Работа России».
Также открыты пилотные ЦЗН, модернизированные в предыдущие годы в Кумертау, Нефтекамске, Стерлитамаке и Орджоникидзевском районе Уфы. В столице новые офисы появились в Демском и Калининском районах. До конца года ремонт завершится в 36 центрах, работа в 15 филиалах перенесена на 2025 год.
Построены два модульных кадровых центра — в Сибае и селе Месягутово Дуванского района. Всего в рамках комплексной модернизации будет возведено 10 модульных центров, еще восемь таких офисов откроются в 2025 году.
Теперь службы занятости республики называются кадровыми центрами «Работа России». В них обновлен интерьер офисов и приведен к единому стилю бренда. Появились окна приема клиентов, детские уголки, обновились мебель и техника. Для соискателей с инвалидностью создана доступная среда. В учреждениях появилась зона для работы с цифровыми сервисами, где посетители могут зайти на единую цифровую платформу «Работа России» и воспользоваться её возможностями.