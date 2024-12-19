В Уфе состоялась пресс-конференция Минтруда Башкирии

Более 50 новых центров занятости появятся в республике. Об этом сообщили на пресс-конференции представители Минтруда региона. Комплексная модернизация центров занятости стартовала в рамках нацпроекта «Демография». Сегодня в восьми муниципалитетах и четырех городах уже готовы 17 кадровых центров «Работа России».

Также открыты пилотные ЦЗН, модернизированные в предыдущие годы в Кумертау, Нефтекамске, Стерлитамаке и Орджоникидзевском районе Уфы. В столице новые офисы появились в Демском и Калининском районах. До конца года ремонт завершится в 36 центрах, работа в 15 филиалах перенесена на 2025 год.

Построены два модульных кадровых центра — в Сибае и селе Месягутово Дуванского района. Всего в рамках комплексной модернизации будет возведено 10 модульных центров, еще восемь таких офисов откроются в 2025 году.