В Башкирии поделились редкими именами новорождённых

Информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС рассказал, какие необычные имена давали новорождённым в Башкирии с 1 января по 19 декабря этого года.
Самыми редкими женскими именами новорожденных стали Осиямо, Неслихан, Ынйыгуль, Ранэль и Руа. Мальчиков реже всего называли Азарием, Рияном, Муслихидином, Диниязом и Абусаёдом.
Наиболее популярными женскими именами оказались Амина (437), София (379), Эмилия (370), Ева (367) и Арина (351). У мальчиков — Амир (558), Тимур (351), Артем (348), Марк (346) и Эмир (331).