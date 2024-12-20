В Уфе на тропе здоровья появилась зеркальная инсталляция

На тропе «Висячий камень» появилось зеркало. Напомним, первый этап благоустройства участка между «Воронками» и СОК «Биатлон» завершился 18 ноября этого года. Уже на следующий день «Уфагорсвет» подключил новый прогулочный маршрут к своей системе сетей наружного освещения.