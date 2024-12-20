Жители Башкирии осваивают новые навыки в условиях СВО

Водитель-дальнобойщик из Башкирии, известный под позывным «Технолог», поделился  с «Башинформом»  опытом участия в спецоперации. Служащий во втором батальоне мотострелкового полка «Башкортостан» командует взводом обеспечения, отвечающим за доставку боеприпасов, продовольствия, медикаментов и воды на передовую. В его подчинении 21 боец. Они ежедневно рискуют жизнями, пробираясь по разрушенным дорогам и пересеченной местности под постоянной угрозой обстрелов артиллерией, минометами и гранатометами, а также атак беспилотников.

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До войны «Технолог» работал на гражданских предприятиях – мясокомбинате и пивоварне, имел высшее образование и неплохую зарплату. Однако, потеря друзей на фронте побудила его отправиться на СВО. Он признается, что решение далось ему нелегко, три месяца боец раздумывал, взвешивая все за и против, учитывая семейные обстоятельства.

Работа «Технолога» и его взвода крайне опасна. Они сталкиваются с постоянными угрозами, уже были случаи подрыва и повреждения техники, бойцы получили контузии. Две машины сгорели полностью. Несмотря на это, раненые бойцы, едва придя в себя после госпитализации, возвращаются в строй. Это говорит о высоком моральном духе и преданности своему долгу.

Доставка грузов происходит в основном ночью или ранним утром, когда снижается активность противника. Маршруты пролегают по разбитым дорогам, через поля и леса. Время в пути может занимать от двух часов и дольше, в зависимости от условий. На определенном этапе груз перегружается с больших грузовиков на более маневренные «УАЗики» и багги, которые были отправлены в качестве гуманитарной помощи из Башкирии.

«Технолог» рассказывает о необходимости приобретения новых навыков вождения в экстремальных условиях.

Жители Башкирии, подписавшие контракт, уже герои. Понимаю, что не всем просто даётся решение пойти на СВО. Я сам три месяца обдумывал решение, думал, как оно отразится в семье. У меня во взводе коллектив слаженный, служат мужчины из Альшеевского, Зилаирского, Кармаскалинского и других районов, а также Пермского края. Они досконально знают свои обязанности и задачи. Наши воины не первый день за баранкой. Но тут пришлось приобрести новые навыки. Одно дело по асфальту дома, другое — по полю или разбитым дорогам, небо надо «сканировать». При этом ехать быстро, но незаметно. Помню, один из первых выездов. Примерно в конце августа прошлого года, когда наш полк начал свою боевую работу, заехали на передний край. Едем, и вдруг напарник дал резко по тормозам. Оказывается, на лесной дороге лежал неразорвавшийся заряд миномёта, воткнулся в мягкий песок. Так что внимательность важна.

позывной «Технолог»

Жизнь на фронте изменила «Технолога». Он понял, что многие вещи, которые казались важными на гражданке, на самом деле являются пустяками

Она очень ценна. Жить надо проще. На гражданке много мнимых ценностей, здесь это всё тлен. Но скучаем по родному Башкортостану. Всё же наша природа самая красивая. Хотя и к Донбассу уже привыкли. Всё это наша Родина — единая и сильная. И надо её защищать. Мужики, подписывайте контракт. Вместе добьёмся Победы.

позывной «Технолог»

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).

Фото: bashinform.ru

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