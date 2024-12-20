Жители Башкирии осваивают новые навыки в условиях СВО

Водитель-дальнобойщик из Башкирии, известный под позывным «Технолог», поделился с «Башинформом» опытом участия в спецоперации. Служащий во втором батальоне мотострелкового полка «Башкортостан» командует взводом обеспечения, отвечающим за доставку боеприпасов, продовольствия, медикаментов и воды на передовую. В его подчинении 21 боец. Они ежедневно рискуют жизнями, пробираясь по разрушенным дорогам и пересеченной местности под постоянной угрозой обстрелов артиллерией, минометами и гранатометами, а также атак беспилотников.
До войны «Технолог» работал на гражданских предприятиях – мясокомбинате и пивоварне, имел высшее образование и неплохую зарплату. Однако, потеря друзей на фронте побудила его отправиться на СВО. Он признается, что решение далось ему нелегко, три месяца боец раздумывал, взвешивая все за и против, учитывая семейные обстоятельства.
Работа «Технолога» и его взвода крайне опасна. Они сталкиваются с постоянными угрозами, уже были случаи подрыва и повреждения техники, бойцы получили контузии. Две машины сгорели полностью. Несмотря на это, раненые бойцы, едва придя в себя после госпитализации, возвращаются в строй. Это говорит о высоком моральном духе и преданности своему долгу.
Доставка грузов происходит в основном ночью или ранним утром, когда снижается активность противника. Маршруты пролегают по разбитым дорогам, через поля и леса. Время в пути может занимать от двух часов и дольше, в зависимости от условий. На определенном этапе груз перегружается с больших грузовиков на более маневренные «УАЗики» и багги, которые были отправлены в качестве гуманитарной помощи из Башкирии.
«Технолог» рассказывает о необходимости приобретения новых навыков вождения в экстремальных условиях.
Жизнь на фронте изменила «Технолога». Он понял, что многие вещи, которые казались важными на гражданке, на самом деле являются пустяками
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: bashinform.ru