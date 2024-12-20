Жители Башкирии осваивают новые навыки в условиях СВО

Жители Башкирии, подписавшие контракт, уже герои. Понимаю, что не всем просто даётся решение пойти на СВО. Я сам три месяца обдумывал решение, думал, как оно отразится в семье. У меня во взводе коллектив слаженный, служат мужчины из Альшеевского, Зилаирского, Кармаскалинского и других районов, а также Пермского края. Они досконально знают свои обязанности и задачи. Наши воины не первый день за баранкой. Но тут пришлось приобрести новые навыки. Одно дело по асфальту дома, другое — по полю или разбитым дорогам, небо надо «сканировать». При этом ехать быстро, но незаметно. Помню, один из первых выездов. Примерно в конце августа прошлого года, когда наш полк начал свою боевую работу, заехали на передний край. Едем, и вдруг напарник дал резко по тормозам. Оказывается, на лесной дороге лежал неразорвавшийся заряд миномёта, воткнулся в мягкий песок. Так что внимательность важна.

позывной «Технолог»