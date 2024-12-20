В Башкирии в конце недели ожидаются морозы и снегопады

На завтра, 21 декабря, ночью и днем также возможен небольшой снег, который может перейти в мокрый, местами до умеренного. В некоторых частях региона ожидается гололед. На проводах и деревьях налипание мокрого снега. На дорогах снежные заносы, снежный наката и гололедица. Ветер южный и юго-западный, умеренный, с порывами до сильного. Ночью температура ожидается в пределах -13 до -18°С, при ясной погоде может понизиться до -23°С. Днем температура составит -2 до - 7°С.