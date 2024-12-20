Радий Хабиров поздравил работников ФСБ с профессиональным праздником

Башкирское управление ФСБ успешно борется с экстремистами, пресекает теракты и противоправные действия. Вы оказываете большую помощь органам власти республики в своевременном выявлении угроз и рисков стабильности. Многое делается вами в плане противодействия коррупции. Задачи, которые вам приходится решать, требуют глубокого знания местной специфики, национально-религиозных особенностей, экономической и общественной жизни наших муниципалитетов. Силовым структурам, органам власти всех уровней и в дальнейшем необходимо работать так же слаженно, системно, в тесном сотрудничестве.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан