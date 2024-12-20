Радий Хабиров поздравил работников ФСБ с профессиональным праздником

Сегодня в стране отмечается День работника органов безопасности. Профессиональный праздник отмечают сотрудники ФСБ. Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил коллектив управления Федеральной службы безопасности по республике.

Он отметил, что спецслужбы всегда играют ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и суверенитета страны. Также с поздравительным обращением выступил руководитель управления Игорь Кочнев.

Башкирское управление ФСБ успешно борется с экстремистами, пресекает теракты и противоправные действия. Вы оказываете большую помощь органам власти республики в своевременном выявлении угроз и рисков стабильности. Многое делается вами в плане противодействия коррупции. Задачи, которые вам приходится решать, требуют глубокого знания местной специфики, национально-религиозных особенностей, экономической и общественной жизни наших муниципалитетов. Силовым структурам, органам власти всех уровней и в дальнейшем необходимо работать так же слаженно, системно, в тесном сотрудничестве.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров и Игорь Кочнев вручили государственные награды страны и республики наиболее отличившимся сотрудникам управления. Ордена, медали и почетные грамоты получили специалисты за заслуги в обеспечении безопасности.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ