Эксперты из Башкирии прокомментировали «Итоги года» с Владимиром Путиным

То, что в стране продолжат работать льготные ипотеки, показывает силу экономики России. В этом уверены эксперты, оценивая итоги года с Владимиром Путиным. При этом президент отметил, что лимитов быть не должно. Речь, в первую очередь, про семейную и сельскую ипотеки.

Путин пообещал разобраться с ситуацией, когда определенные банки хитрят и не выдают льготную ипотеку под разными предлогами. Эту проблему озвучили жители страны. Было отмечено, что только в прошлом году в России были построены рекордные 110 млн квадратных метров жилья, половина из которых — это частные дома.

Поэтому сомневаться, что данное направление будет реализовываться, не стоит. Потому что, во-первых, наша банковская система готова к таким решениям, государство имеет такие возможности субсидировать семейные ипотеки, то есть средства имеются, кроме того, имеется задел. И банки не будут отказываться.

Расул Гусманов, профессор кафедры экономики и менеджмента БГАУ, доктор экономических наук

Также Владимир Путин поставил задачу расшивать пробки на федеральных трассах. Это, конечно, больше проблема для южных регионов. И там есть решения. В целом же по стране реализуется много крупных дорожных проектов. В Башкортостане это строящийся участок трассы М-12. Эксперты отмечают, что возведение скоростных трасс — это еще один импульс к развитию экономики в регионах.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ