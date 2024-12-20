Эксперты из Башкирии прокомментировали «Итоги года» с Владимиром Путиным

Также Владимир Путин поставил задачу расшивать пробки на федеральных трассах. Это, конечно, больше проблема для южных регионов. И там есть решения. В целом же по стране реализуется много крупных дорожных проектов. В Башкортостане это строящийся участок трассы М-12. Эксперты отмечают, что возведение скоростных трасс — это еще один импульс к развитию экономики в регионах.