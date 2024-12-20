Эксперты из Башкирии прокомментировали «Итоги года» с Владимиром Путиным

То, что в стране продолжат работать льготные ипотеки, показывает силу экономики России. В этом уверены эксперты, оценивая итоги года с Владимиром Путиным. При этом президент отметил, что лимитов быть не должно. Речь, в первую очередь, про семейную и сельскую ипотеки.
Путин пообещал разобраться с ситуацией, когда определенные банки хитрят и не выдают льготную ипотеку под разными предлогами. Эту проблему озвучили жители страны. Было отмечено, что только в прошлом году в России были построены рекордные 110 млн квадратных метров жилья, половина из которых — это частные дома.
Также Владимир Путин поставил задачу расшивать пробки на федеральных трассах. Это, конечно, больше проблема для южных регионов. И там есть решения. В целом же по стране реализуется много крупных дорожных проектов. В Башкортостане это строящийся участок трассы М-12. Эксперты отмечают, что возведение скоростных трасс — это еще один импульс к развитию экономики в регионах.