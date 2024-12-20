Знамя 112-й Башкавдивизии отправят на реставрацию в Москву

Об этом рассказали сотрудники Национального музея Башкортостана, в фондах которого хранится один из символов республики. Красное знамя было вручено Минигали Шаймуратову председателем президиума Верховного совета БАССР 22 марта 1942 года.

На одной стороне полотна — надпись «Смерть немецким оккупантам», на другой стороне — та же фраза на башкирском языке. Знамя выполнено из шелка, саржи и металлизированной бахромы, имеется двухсторонняя трафаретная печать. Чтобы сохранить материал, которому уже 82 года, хранители музея прикасаются к нему только в специальных перчатках. Вернут символ Победы в апреле следующего года.