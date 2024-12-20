В Башкирии начали открывать новогодние городки

В уфимском парке «Волна» уже зажглись красочные огоньки и открылась резиденция Деда Мороза. В первый вечер на праздничной площадке собрался едва ли не весь город. Вскоре преобразятся парки и в других районах республики. Завтра в Стерлитамаке планируют открыть девять праздничных площадок.

С завтрашнего дня в Стерлитамаке заработают девять праздничных площадок. А сегодня в уфимском парке «Волна» уже зажглись новогодние огоньки и открылась резиденция Деда Мороза. Те самые слова, которые известны каждому с детства. Чтобы произнести главное заклинание новогоднего праздника и снова ощутить атмосферу волшебства, детишки ждали целый год.

Новогодняя сказка развернулась в Ленинском районе. Перед входом в главный затонский парк жителей и гостей встречает двадцатиметровая красавица-ель. Световые фигуры и деревья, ледовые скульптуры расположились в каждом уголке, а яркие огоньки разлились по всему парку.

Теперь кататься на горках, детских снегоходах и «пончиках» — одно удовольствие. Хоть на улице и морозно, детишки не успевали замерзнуть. Праздничная программа с танцами и песнями не оставила никого равнодушным, даже взрослых.