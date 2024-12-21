В Уфе в Театре кукол состоялось чествование многодетных семей

В Уфе чествовали многодетные семьи, которые успешно заявили о себе в региональных и всероссийских конкурсах. Они являются образцовыми не только в своих муниципалитетах. Тех, кто достойно представил республику на федеральном уровне, собрали в Театре кукол.

История семьи Якуповых началась 14 лет назад. Пара познакомилась на свадьбе. После заключения брака у них появился первенец — Амиль. Долго скучать ему не пришлось — ведь через два года у Якуповых родился второй сын — Эмиль, а после Аллен и Микаэль, которого назвали в честь композитора Таривердиева. Глава семейства — отличник образования республики, музыкант, композитор и поэт.

Работает в районном дворце культуры и учит музыке в школе. Его супруга — педагог-организатор, часто исполняет песни мужа. Ведет и уроки по предмету «Технология». Чета воспитывает детей в атмосфере творчества. Якуповых признали лучшей сельской семьей России.

А это Гайнутдиновы-Файзуллины — победители Всероссийского конкурса «Это у нас семейное» проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», главным условием которого было участие трёх поколений. Главный приз они потратят на покупку дома. Флорид и Лилия вместе уже 17 лет. У них трое детей. Мальчишки играют на музыкальных инструментах, а вот отдушиной дочки стали народные танцы. Привил всей семье любовь к искусству дедушка Рафис Файзуллин.

Также отметили и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Например, в номинации «Золотая семья» отличились Хафизовы из Мечетлинского района, а Корниловы из Кумертау — в номинации «Многодетная семья».

Отличившихся тепло поприветствовали председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис» Каринэ Хабирова и министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.