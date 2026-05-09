В Башкирии чествовали ветеранов войны

Их руки уже не держат автомат, но память хранит события 80-летней давности. Ветераны, которые в 1945 году отстояли Победу, сегодня принимают поздравления у себя дома в разных городах и районах республики. О тех, кто воевал за свободу, и кто потом восстанавливал страну, – в нашем сюжете.

В свои 99 лет Анатолий Федорович может и пошутить, и принарядиться, тем более такой повод. И если нет сил дойти до места торжественных мероприятий, то самое время провести Парад у ворот дома ветерана.

Пропах порохом, пропитался кровью, слезами – Анатолий Федорович вспоминает июнь 1941 года. Самый старший в семье, он был главным помощником отца, который в августе ушёл на фронт. Тогда же родился шестой ребенок, и 14-летнему подростку пришлось взять на себя все заботы, а в 1944 году отправиться в ряды Советской армии, его зачислили в школу воздушных стрелков-радистов в Давлеканово. Как закончил, попал на 3-й Украинский фронт, Победу встретил в Болгарии. Вспоминает, местные жители тепло приветствовали героев, как родных.

Нуретдин Кашафутдинович отправился на фронт в 1941 году, служил в лыжной дивизии, был санитаром, затем связистом. Не раз ходил в рукопашную, трижды ранили, участвовал в Курской битве, штурмовал Берлин, встречался с союзниками на Эльбе. Домой вернулся в 1949 году. Пройденный путь даёт о себе знать, здоровье подводит. Хорошо, рядом семья.

У моего прадедушки шесть внуков и девять правнуков. Мы очень сильно им гордимся. Я хотел бы выразить огромную гордость за своего прадедушку. Булат Тухватуллин, правнук ветерана Великой Отечественной войны

Гордятся ветеранами не только их родные внуки и правнуки. Каждый находит время прийти и поздравить тех, кто защищал родину 81 год назад, но сейчас уже не может принять участия в Параде на центральной площади.

Асхат Аскарович Мингазетдинов попал на фронт, когда ему не было и 18 лет. Служил в разведке и участвовал в Курской битве.

Мне было 17 лет, я пошёл добровольцем, потому что в Священном Коране сказано: «Кто защищает свою страну от врагов, это уже полверы». Асхат Мингазетдинов, ветеран Великой Отечественной войны